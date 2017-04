37-aastane Uganda naine Mariam on geneetilise eripära tõttu mitu korda mitmikke sünnitanud, kirjutab Daily Monitor. Noorelt abielluma sunnitud naise kannatused vaesuses ja vägivaldse mehe kontrolli all on õõvastavad, kuid tal on kindel eesmärk võimaldada oma lastele paremat elu kui ta enda oma. 12-aastase Mariami koju tuli külla keegi võõras, 40-aastane onu. Tüdruk, kes oli võõrasema käe läbi kaotanud oma õed ja vennad, ei teadnud siis, et võõras mees on tema tulevane abikaasa. Tõde sai selgeks alles siis, kui mehe koju jõuti. Aasta hiljem sündis Mariamil esimene paar kaksikuid. Ta on sünnitanud ka kolmikuid ja nelikuid. Praeguseks on tema vanimad lapsed 23-aastased ja noorim neljakuune. Kõik lapsed peale viimase on sündinud tema kodus.

Arstid ütlesid naisele, et üliaktiivsete munasarjade tõttu oleks tema tervis ohus, kui ta pidevalt ei sünnitaks. Eksperdid arvavad aga, et naist oleks kindlasti saanud aidata ja sünnituste kaudu eluspüsimine poleks kindlasti tema ainus ellujäämisvõimalus olnud. Kohalikud arstid ei pruugi aga sellistest võimalustest piisavalt teadlikult olla, samuti on raseduse vältimine paljudes Aafrika piirkondades tabu.

Naise soov on, et tema lapsed saaksid hariduse. Haridus tähendab vaestes Aafrika külapiirkondades rohkem, kui Eesti inimesed ehk ettegi oskavad kujutada. Kõik naise koolieas lapsed õpivad ja vanemad lapsed on kooli lõpetanud. Naine toetab oma laste unistusi saada arstideks, õpetajateks, advokaatideks. "Ma tahan, et nende unistused täituksid, minule seda ei lubatud," räägib Mariam. Mariami mees on vägivaldne, kuid viimased kümme aastat on ta kadunud olnud. Kõik naise lapsed on tema sõnul siiski ühe mehe omad ja lahutanud nad pole. Mees kaob mitmeteks kuudeks, et siis pimeduses üheks ööks korraks koju hiilida. Mariami 23-aastane poeg suhtub isasse varjamatu põlgusega, ema ise aga vaikse leplikkusega. Naine on kurb, et mees on oma kohustused hüljanud ja mõistab hukka mehe vägivaldse käitumise. Mees peksis teda kooselu ajal iga erimeelsuse järel ja alandas noort tüdrukut igal võimalusel.