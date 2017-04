IRLi peasekretär Kert Karus kommenteeris vastse Vabaerakonna esimehe Artur Talviku kriitikat teiste erakondade suunas, et viimasele on võim pähe löönud.



"Talvik sõimab kõval häälel kõiki konkurente halvustavalt võimuparteideks, kuid mille poolest erineb Vabaerakond teistest!? Kui endil puudub erakonnas isegi konkurents esimehe kohale, siis on lihtsalt silmakirjalik teisi pidevalt kritiseerida. Enamgi veel – selleks, et teha Talvikule tee puhtaks Vabaerakonnas võimule saamiseks, visati välja ainus vastaskandidaat Kristafovitš," lausus Karus.



Veel kommenteeris Karus, et Vabaerakonna esimehe tegevust poliitikuna on iseloomustanud lõputu konkurentide kritiseerimine kõval häälel, kuid sisu ja argumente on olnud vähe. "Klassikaline protestipartei käitumine. Nüüd üritatakse kübarast tõmmata välja jänest lisades igasse lausesse sõnaliide "VABA" ja nimetades seda maailmavaateks."