Sel laupäeval täitub USA presidendil Donald Trumpil ametisse astumisest sada päeva. Sajandal päeval on traditsiooniliselt vaadatud presidendi senistele tegemistele ning antud hinnanguid. Trump lubas "100-päevast plaani, et Ameerika taas suureks teha", nüüd peab ta saja päeva hindamist tobedaks ideeks.

Trump on muutnud oma arvamust selles osas, kas presidendi esimest sadat päeva ikka peaks hindama. Aktiivne tegevusplaan, mis just nii pikk pidi olema, oli tema sõnul hoopiski tema meeskonna, mitte tema enda idee. Ka väljendab president solvunud emotsioone oma madalate reitingute ja üldsuse negatiivsete hinnangute suhtes. Eelmisel nädalal avaldati kahe küsitluse tulemused. Ühe järgi hindavad Trumpi heaks presidendiks vaid 42% ameeriklastest (keskmine saja päeva järgne positiivne hinnang on läbi aegade olnud 69%). Teine uuring on veelgi mannetum, selle järgi arvavad ligi kaks kolmandikku ameeriklastest (64%), et presidendi ametiaja algus oli vilets või keskpärane. Trump ise peab mõlemat küsitlust lihtsalt võltsiks.

Paljud Trumpi suurejoonelised lubadused on kas täitmata jäänud, ununenud või läbi kukkunud. Hillary Clinton ei istu vangikongis, Mehhiko müüri ehitus pole alanud, katse nn Obamacare'i tervisekindlustuse programmi ära kaotada ebaõnnestus ja terrorismioht on jätkuvalt õhus, samas kui Trumpi eelnõu mitte lubada riiki teatud maade kodanikke on kohtu poolt peatatud. New York Timesi analüüs presidendi esimesest sajast päevast tõdeb, et presidendi kohta, kes ühel hetkel ütleb, et saja päeva hindamine on tobe ja kunstlik, on president samas äärmiselt mures selle pärast, et temast jääks mulje kui kõige töökamast ja efektiivsemast riigijuhist. "Trump räägib ülivõrretes," kirjutab ajaleht, viidates, et presidendi jaoks oleks läbikukkumine seda valusam.