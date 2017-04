Venemaal juhtis ema autot nii, et beebi istus tema ja rooli vahel. Ohtlik valik...

Videol on näha, kuidas autot juhtiva ema süles istub rõõmus laps, kes üritab haarata kangist ja hoiab samas ema rahakotti, vahendab Mirror.

Vahepeal lehvitab ema ja lehvitab laps - ikka kõrvalistuja poolt hoitavasse kaamerasse, et see eriline hetk saaks jäädvustatud. On see aga õige tegu, et laps turvaistme asemel ema süles on? Et ema tähelepanu ei ole koondunud juhtimisele, vaid ta jagab seda lapse ja sõitmise vahel?!

Laps on ema süles ka loomulikult ilma turvavööta...

Video!