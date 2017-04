"Mõned inimesed peavad blogi oma elust ja elustiilist, mina panen pilte, kuna kirjutamine nõuab liiga palju aega," räägib aktimodellinduse ja eksootilise tantsimisega leiba teeniv Mariliis Küünarpuu, sotsiaalmeedias tuntud kui Marimumm. "Mina kui aktimodell ja eksootiline tantsija postitangi nii-öelda julgemaid pilte endast. See on mu elustiil," räägib ta.

Mõne nädala eest tekitas arutelu staarjuuksur Lauri Pedaja postitus Facebookis, kus mees kurtis naiste Instagrami kontode üle. Nimelt häiris teda, et valdavalt postitatakse jälgijatele imetlemiseks pilte toidust ja poolpaljastest kehadest. Eesti tuntud instagrammijad räägivad, mis põhjusel on nemad otsustanud oma elustiili (ja ka paljast keha) jälgijatega jagada.

Marimummu Instagrami kontol leidub seksikaid fotosid ja videoklippe ohtralt. Naisel on üle 16 000 jälgija. Ta nendib, et mõningate jaoks tundub paljastavate fotode internetti postitamine liiga julge, teiste jaoks aga inspireeriv, innustades oma keha mitte peitma ja häbenema.

Naine tunnistab, et inimesi, kes on temasse pelgalt sotsiaalmeediasse postitatud fotode põhjal eelarvamuslikult suhtunud, on palju. Enamasti arvatakse, et neiu on ülbe ja ülevoolavalt edev. "Mind päriselus kohates näevad aga, et olen väga sõbralik, vaikne, tagasihoidlik, pigem tagaplaanile hoidev ja mitte tähelepanu otsiv. See on alati kõigi jaoks väga üllatav," räägib ta.

"Lihtlabane näide eelarvamusest: käisin hiljuti sõbrannadega Tais reisil. Saime seal kokku kahe noormehega, kes olid mu sõbrannade tuttavad. Noormehed olid mind ainult Instagramis kohanud ja tegid mu üle nalja terve reisi ajal, kuna arvasid, et olengi rumal ja nõme inimene. Reisi lõpuks aga saime kõik väga headeks sõpradeks ja nad tunnistasid, et olen tegelikult täitsa tore tädi," räägib Mariliis oma viimatisest kogemustest seoses eelarvamustega.

Mariliis Küünarpuu ehk Marimummu sotsiaalmeedia kontodel leidub seksikaid fotosid ohtralt. (Martin Dremljuga / Instagram)

Ennatlike järelduste tegemise vastu neiu enda sõnul ei võitlegi. "Püüan lihtsalt endaks jääda. Need, kes mind tunnevad, teavad, kes ma olen!" räägib ta.

Kui sageli võivad julged sotsiaalmeediapostitused tööotsingutel saatuslikuks saada, siis Mariliisil seda muret pole. "Kuna minu töö ongi meelelahutus ja sõubisnis, siis pigem on need fotod positiivselt mõjunud. Mida ekstravagantsem oled, seda rohkem tõmbad tähelepanu ja inimeste huvi," sõnab ta. Naise sotsiaalmeediakontod ongi tema jaoks võrdselt nii meelelahutus kui ka äri. Tänu seksikatele fotodele saab ta pakkumisi firmadelt, et nende tooteid reklaamida, teda kutsutakse ka fotosessioonidele.

"Kõik need inimesed on mind Instagramist leidnud. Samas ma väga neid pakkumisi vastu ei võta. Ei taha, et mu konto oleks puhtalt ainult reklaami täis. Valin enda jaoks huvitavamad, kellega koostööd teen," räägib Mariliis.

Naine ei nõustu üldlevinud arvamusega, nagu postitaksid naised sotsiaalmeediasse endast fotosid meeste lantimiseks. "Naised ei tee midagi meeste pärast, vaid teiste naiste pärast. Kui lähen peole, siis ma ei meigi end meeste pärast, mehed ei saa niikuinii sellest aru. Naised meigivad ja panevad ennast hästi riidesse teiste naiste pärast, et neist üle olla. Mehed ei tea, kui palju see Gucci kott või Maci huulepulk maksis, aga naised omavahel teavad," sõnab ta.

Sama reegel kehtib tema arvates ka sotsiaalmeedias. "Mina isiklikult hakkasin selliseid pilte esialgu üles panema põhjusel, et saada üle oma ebakindlusest. Aga kui mõni teismeline minust eeskuju võtab ja arvab, et mu elu ongi lust ja lillepidu, nagu piltidelt tundub, siis tegelikult on selle taga palju enamat peidus," räägib naine.

Merilin Taimre: "Tihti eeldatakse, et olen ülbe naine."

Terviseblogija Merilin Taimre, tuntud ka kui Paljas Porgand, on oma ajaveebis avameelselt rääkinud enda võitlustest söömishäiretega, jaganud trenni- ja toitumisnõu ning postitanud fotosid oma heast füüsiliselt vormist. "Kuna olen tegelenud bikiinifitnessiga, siis ma ei häbene oma keha ka teiste ees näidata. Olen rambivalguses bikiinide väel sadade silmapaaride ees ja selle põhjal ka hinnatakse. Olen olnud ka Lindexile pesumodelliks ja nii võib mu portfooliost ka pesupilte leida. Loodan, et minu lugu ja lõpuks taastatud enesehinnang on paljudele naistele eeskujuks – et me ei peaks oma keha häbenema. Olgu me siis oma parimas vormis või mitte. Julgustan naisi enda eest välja astuma, teiste arvamustest mitte hoolima ja end armastama," sõnab blogija.

Merilin Taimre (Magnus Heinmets)

Oma blogi ja sotsiaalmeediakontosid iseloomustab Taimre ärina, mis pakub ühtlasi ka meelelahutust. "Ega ma niisama lõbu pärast iga päev postita!" sõnab ta, tõdedes, et tõelist meelelahutust ja rõõmu pakuvad talle siiski lähedased inimesed ja reaalne elu.

Merilin tõdeb, et ka tema on sotsiaalmeedia tõttu eelarvamuste küüsi langenud. "Tihti eeldatakse, et olen ülbe naine. Vähemalt on tore alati näost näkku rääkides kuulda, kuidas esmamulje minust oli kehvem ja tegelikkuses arvatakse ikkagi, et olen siiras, rõõmsameelne ja armas inimene. Seda on väga hea kuulda, sest siirust on raske virtuaalsel teel edasi anda. Ja tihtipeale on nii, et kui oled liiga aus, siis võetakse seda ekslikult jällegi ülbuse ja egoistlikkuse pähe," räägib ta.

Eelarvamuste vastu naine ei võitle, samamoodi ei mässa ta ka avaliku arvamuse vastu. "Elan pelgalt oma elu, ajan oma asja ning tean, et leian just õigete inimestega siira kontakti. Olen eelarvamustevaba inimene ning ei vaevu seetõttu teiste pseudoprobleemidega tegelema."

Oma elustiili ja fotode propageerimine on Merilini arvates populaarne, kuna nii fitness kui ka teadlik toitumine on inimeste huviorbiidis teravamalt kui iial varem. Kuna naine on üks fitnessi- ja toiduvaldkonna eestvedajaid, siis paratamatult jälgib ta sotsiaalmeedias ka neid, kel on samad huvid.

"Kindlasti on seal neidki, kes näitavad oma fitnessitulemusi pigem n-ö julgemate piltidega. Ja see ei käi vaid naiste kohta – ka mehed on läinud julgemaks ja kohati edevamaks. Kui see aga teenib inimese eesmärki end näiteks personaaltreenerina reklaamida ja esile tuua, siis ma ei näe selles midagi halba. Fitnessimaailmas on keha su visiitkaart," nendib ta.

Sille Martma: tahan innustada inimesi oma kehast meistriteost tegema

Terviseblogi brenafitness.eu eestvedaja Sille Martma sõnab, et nii toidupiltidest kui ka enda heast vormist piltide postitamine kannavad eesmärki innustada. "Toidupilte postitan aga sellepärast, et anda inimestele uusi ideid enda menüü värskendamiseks. Ma ei postita restoranis söödud toite, mis pole enda valmistatud. Panen peaaegu alati alla ka retsepti, et inimesed saaksid ise järele proovida. See on palju lihtsam, kui näiteks blogijana iga toidu kohta eraldi postitus teha. Ma pole kade ideid jagama," sõnab naine.

Terviseblogija Sille Martma sõnul pole elustiilifotode jagamine tema puhul edevusega seotud. «Minu eesmärk on näidata ja mõtlema panna, kui ilus ja tugev võiks olla selle inimese keha, kes minu pilti vaatab,» sõnab ta. (Instagram)

Sille ei eita, et nii mõnigi naine, kes Instagrami poolpaljaid pilte postitab, teeb seda tähelepanu saamiseks. "Kui ma seda trendi mõikama hakkasin, hakkasid muutuma ka minu pildid. Nimelt ei soovi ma olla välise ilu objekt ja viimasel ajal postitan pilte ja videoid, mis näitavad, et selle lihaselise füüsise taga on ka trenn ning jõud," sõnab Sille.