"Lapsed peavad olema loovad. Samas ka natuke justkui täiskasvanud, kes saavad asjadest aru ja pole hüperaktiivsed ega liiga aeglased," selgitab lastefilmi "Eia jõulud Tondikakul" prooviesinemise korraldaja Anu Tähemaa, kuidas osalejaid valitakse. Lõplik valik tuleb väga raske, sest andekaid lapsi on palju.

Reede pärastlõunal on Tartu mänguasjamuuseumi Teatri Kodu ruumidesse kogunenud kümneid poisse ja tüdrukuid. Casting’u-päev on poole peal ja järjekordne lastegrupp ootab kannatlikult oma korda, lootuses saada filminäitlejaks. Nimelt otsitakse jõulufilmi "Eia jõulud Tondikakul" peaosatäitjaid, poissi ja tüdrukut, kehastama kümneaastasi Eiat ja Atsi. Samuti valitakse kõigi laste hulgast kõrvalosatäitjad. Õhus on tunda ootusärevust.

"Mina tahaks küll intervjuud anda," teatab kirju särgiga poiss Õhtulehe ajakirjanikku ja fotograafi nähes. Selleks pole hetkel aega, sest koridori astub Anu Tähemaa ja palub laste tähelepanu. "Lepime kokku, et kui teile mingil põhjusel ei tule teadet järgmisesse vooru saamise kohta, siis keegi pole kurb!" sõnab ta. Tähemaa selgitab, et filmi ei otsita last, kes on kõige ilusam või andekam, vaid hoopis osatäitjat, kes sobib kõige paremini rolli. "See ei tähenda, et sul oleks midagi viga," julgustab ta. Samuti räägib ta lastele, et näitleja peab olema kiiresti kohanev ja mis peamine – omanäoline!

Pärast julgustavaid sõnu ja mõningat juhendamist astub järjekordne lastegrupp Tähemaa järel saali. Esimene voor on mänguline ja lustakas. Tehakse hingamis- ja liikumismänge. Näiteks peavad lapsed üksteise järel nimetama oma lemmiktoidu ja mõne hetke pärast palutakse neil näidata, milline see näeb kujuna välja. Missugused lustakad poosid! Nende tegutsemist filmib kaamera, ent lapsed ei paista olevat sellest häiritud.