Möödunud ööl hukati Ühendriikides Arkansase osariigis kaks vangi. Jack Jones and Marcel Williams mõisteti mõlemad üheksakümnendate keskel süüdi mitmes erinevas vägistamises ning mõrvas, edastab välismeedia.

Üle 12 aasta on nädala jooksul hukatud kokku kolm vangi ja ühiskonnas tekitab see palju erinevaid arvamusi. Näiteks Jonesi puhul oli suure kehakaalu (180 kg) tõttu keeruline mürgi manustamiseks vajaliku kanüüli paigaldamine ning ravim tekitas tal ka kerge allergilise reaktsiooni, siis väidavad inimõiguslased, et karistus viidi täide liiga julmal ja ebainimlikul viisil.

Samuti pole protsessiga rahul ravimifirma, kelle toodet hukkamise juures kasutatakse. Nimelt polevat nad olnud teadlikud, milliseks otstarbeks osariik neinde ravimit soetas. Väidetavalt poleks nad otstarvet teades seda üldse neile müünudki.