Tsirkus. Kuulutatakse välja järgmine etteaste: "Fenomenaalse mäluga poiss. Suudab kõik meelde jätta! Sealt ta tuleb!"

Rahvas aplodeerib ja areenile jookseb prillidega poisike. Konferansjee jätkab:

"Ja nüüd pissib see imelaps täis kõik esimeses reas istujad!"

Esireas istujatest osa tõuseb ja astub vahekäiku, suurem osa aga läheb tahapoole ja võtab sisse uue koha. Konferansjee jätkab:

"Kuhu nüüd, kuhu nüüd? Mis lubatud, see saab ka tehtud. Ma ju ütlesin teile, et see poiss on fantastilise mäluga!"