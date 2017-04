USA asepresidendi Mike Pence’i sõnul siirdub lennukikandja USS Carl Vinson veel enne selle kuu lõppu Jaapani merre, et alustada seal koos Jaapani sõjalaevadega taktikalisi õppusi.

USA lennukikandja lähenemine ajas marru Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni (pildil). Nii teatas valitsuse ajaleht Rodong Sinmun, et Põhja-Korea relvajõud on valmis USS Carl Vinsoni üheainsa löögiga uputama. Samuti praalis ajaleht, et Põhja-Korea suudab lennutada rakette USA mandriossa.