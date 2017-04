Macron lahkus mullu augustis valitsusest, sest soovis kandideerida presidendiks. Ta asutas selleks eelmise aasta 6. aprillil partei En Marche! (Edasi!), kuhu kuulub nüüd juba ligi 250 000 liiget. En Marche! seab oma kandidaadid kõigis 577 valimisringkonnas üles ka juunis toimuvatel parlamendivalimistel.

Kuna Macron on selgelt Euroopa Liidu meelne kandidaat, siis reageeriti Brüsselis tema edule valimiste esimeses voorus kergendusohkega. Saksamaa juhtpoliitikudki laususid Macroni aadressil kiidusõnu, sest ta soovib Prantsusmaa ja Saksamaa tiheda partnerluse jätkumist. "Mul on südames Euroopa," on Macron armastanud rõhutada.

Teda võrreldakse ka paljude varasemate kuulsate poliitikutega. "Noorem kui John F. Kennedy, liberaalsem kui Tony Blair ja euroopalikum kui Gerhard Schröder," iseloomustab Prantsusmaa poliitikataeva tõusvat tähte ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kõmuline armastuslugu

Arstide perekonnast pärit Macron ei taha oma eraelust eriti rääkida. Samas pole mingi saladus, et ta on Prantsusmaa ühe kõmulisema armastusloo asjaosaline. Macron armus vaid 16aastaselt Põhja-Prantsusmaal Amiensis jesuiidigümnaasiumis õppides endast 24 ja pool aastat vanemasse prantsuse keele õpetajasse Brigitte Trogneux’sse, kes oli abielus ja kolme lapse ema. Armuleek süttis teatritüki harjutamisel. Macroni klassivendade sõnul oli õpetaja õpilasegi talendist sügavalt sisse võetud. Nii tõi Trogneux Macroni sageli klassi ees esinedes teistele eeskujuks.

Kuna õpilase ja õpetaja armusuhe ähvardas areneda tõsiseks skandaaliks, siis lahkus Macron Amiensist ja lõpetas gümnaasiumi Pariisis. Lahkudes ütles ta õpetajale, et tuleb ükskord tagasi ja võtab ta naiseks. Macron pidaski sõna ja palus 2007. aastal Trogneux’ kätt. Õpetaja oli selleks ajaks oma abielu lahutanud ja kunagine õpilane lõpetanud Prantsusmaa eliidi kõrgkooli ENA. Sama kõrgkooli on lõpetanud ka praegune president Francois Hollande.

Brigitte (hüüdnimega Bibi) ei tee saladust, et soovib mehe valimist presidendiks just nüüd, sest kardab, et näeb viie aasta pärast presidendipalees juba liiga vana ja kortsuline välja. Ta on olnud praeguse valimiskampaania ajal abikaasale oluline nõuandja ja istunud kampaaniaüritustel tavaliselt esimeses reas.

Neil pole ühiseid lapsi. Naine võttis aga kaasa kolm eelmisest abielust sündinud last. Neist insener Sébastien on Macronist kaks aastat vanem, kardioloog Laurence on sündinud temaga samal aastal ja vaid jurist Typhaine on viis aastat noorem. Neil on kokku juba seitse last. Nii et Macroni saab pidada seitsmekordseks kasuvanaisaks.

Prantslased suhtuvad Brigitte ja Emmanuel Macroni mitte just tavalisse armuloosse üldiselt hästi ja on paari omaks võtnud. Umbusku on aga püüdnud külvata Vene meedia. Täpsemalt kuulutasid mitu Vene ajalehte juba paar kuud tagasi, et Macron olevat tegelikult homo ja abielu on seetõttu vaid kattevari.

Klaverimäng ja kikkpoks

Macron paistis koolipõlves silma ka väga hea klaverimängijana. 2012. aastal presidendivalimised võitnud Francois Hollande kutsus ta majandus- rahandusnõunikuks ja presidendipalees töötamise ajal hüüti teda Élysée palees Mozartiks. Macron peab lugu spordistki. Mõnevõrra üllatav on, et ta armastab kikkpoksi. Samuti võtab ta sageli kätte tennisereketi.