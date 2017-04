Lehed on postkontoris sorteeritud ja kõigil saaja perekonnanimi. Astriti hääles on väike uhkusenoot, kui ta ütleb, et suudab jagada saadetisi märkmeid kasutamata: "Kõik, mis muutub, salvestub siia mälukettale!" näitab ta lõbusalt oma oimukohta.

Astrit on Kose vallas kirjakandjaks teist põlve, kuid enne seda, kui ta emalt ameti päris, oli ta pealinnas kassapidaja. Lapse sünd sundis tegema muutusi: "Mu mees on kaugsõiduautojuht ja kui ma iga päev linnas tööl käiks, oleks laste elu väga nutune," räägib Astrit, roolides Omniva kirjadega minikaubikut külateil.

Keerame väikesele metsateele, mille puudereas on ka üks vanem kuusk. Selle tüve küljes on peaaegu märkamatu postkast. Värske Õhtuleht kasti ja vurame edasi.

"Kõige hullem on talvel, kui teed on libedad," ütleb Astrit tugevalt rooli hoides. Konarlik tee loksutab pisikest postiveoautot tugevalt.. Äkki jääme veel mudamülkasse kinni?

"Siis peavad olema külameeste telefoninumbrid ja nad tulevad appi," muigab Astrit.

Natuke ka sotsiaaltöötaja

Käänulise tee ääres on hajali majad, mille mõnele asukale on Astrit ainus päeva jooksul nähtud inimene. "Oleme natuke sotsiaaltöötajadki," ütleb ta kirjakandjate kohta. "Peame kõiki ära kuulama!" Aastatega tuleb suhtlemist kogu aeg juurde, sest inimeste usaldus tema vastu kasvab. "Näiteks pensionipäevadel… Kui ma viimati koju läksin, olin tühi nagu sidrun," tunnistab ta.

Astritit püütakse tihti ära kasutada – et kui palju saab naaber pensioni? "Tütar ütleb ka, et emme, sa oled siin kõige targem: sina tead, kellel on kohtuasjad pooleli ja kellel on arved maksmata," muigab Astrit ja ütleb, et viib vaid posti kohale ega topi oma nina teiste asjadesse.

Kui ta jõuab mõnikord postkastideni tavapärasest hiljem, ootavad inimesed teda juba piltlikult öeldes reas. "See on hästi armas, kui näed, et sind oodatakse," ütleb Astrit. Vahel pakutakse talle külma ilmaga teed, mõnikord piparkooke ja sõbrapäeval on jäetud postkasti külge šokolaadi.

"Hoian hinge kinni, et saaks puhkusele minna," ütleb ta, et töökätest on vahel puudus. Noored ei püsi kuigi kaua ametis, sest palk on napp. Ja eks meelehärmi teeb seegi, et kui tahad laupäeva õhtul välja minna, siis lihtsalt ei jaksa. "Reedel ei saa minna, sest pead hommikul kell kuus tööl olema," mõtiskleb Astrit. Ta ütleb, et ei saaks ilma abikaasa ja ema abita kirjakandjatööd teha. "Mõtlen, et kui läheksin kuhugi mujale, siis ei suudaks vist kinnises ruumis töötada," naerab Astrit, kui peatume keset päikselist lagendikku järjekordsete postkastide juures.

Kas palk tõuseb?

Kuu alguses nentis Eesti Posti värske juht Joona Saluveer Ärilehele, et riik võttis ettevõtte 1,3mijonilise kasumi dividendideks, ega kuulanud firma juhatuse ettepanekut jätta sellest osa töötajate palgatõusuks.