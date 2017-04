Emajõe Ateenat on tabanud kinohullus. Sel laupäeval avatakse Lõunakeskuses hiigelsuur 950kohaline kobarkino, tuleva aasta oktoobris lisandub 700kohaline viie saaliga kino Eedeni kaubanduskeskuses. Sealsel väikesel turul läheb kitsaks.

Kinosaalide rajamine Lõunakeskuse uude tiiba tundub ehk isegi mõistlik, kuna nende omanik on Eesti suurimaid kinokette Apollo, mis Tartus kanda veel kinnitanud ei ole. Äriliselt on rohkem küsitav aga Annelinna Eedeni kaubanduskeskusesse rajatav Forum Cinemase 2,5 miljonit eurot maksma minev kinokeskus. Tartus juba on ju kino – legendaarne Ekraan. Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo ütleb, et nad 1961. aastast rahva meelt lahutanud Ekraani siiski kinni ei pane. "Turg on siiamaani olnud tõusuteel ja Tartu on kinokülastuste poolest esirinnas. Ekraanil on oma kindel klientuur ja nii kaua kui on külastajaid, jääb ka kino," kinnitab ta.

Kui Eedeni keskuse kino on alles tulevik, siis Lõunakeskuse kino on juba paari päeva pärast olevik. Apollo Kino tegevjuhi Rauno Stüffi sõnul kahekordistub laupäevast Tartu kinokohtade arv, kuid kuna eesmärk on saada Lõuna-Eesti esinduskinoks, siis klientide puudust ei peljata. "Meie inimesed külastavad kino 2,5 korda rohkem kui lätlased ja leedukad, kuid samas Prantsusmaa tasemele on meil veel kolmandiku jagu minna. Suundumus on positiivne," on Stüff optimistlik.

Tartu filmituru kolmas suurtegija on Tasku keskuses 2008. aastal avatud Cinamon, mille viies kinosaalis on kokku 700 istekohta. Kino Ekraan sai uuenduskuuri seitse aastat tagasi ja selle kahes saalis on üle 200 istekoha. Emajõelinnas on ka mitu väiksemat filmivaatamiskohta.