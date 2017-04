Reede öösel kihutas Tallinna kesklinnas ringi lubadeta mootorrattur, kes eiras politseipoolseid peatumismärguandeid ja jätkas sõitu teepervel, kõnniteel ning vastassuunavööndis, kus viibisid ka inimesed.

Üheks neist oli Ott, kes ootas parasjagu koos oma kolme sõbraga Paevälja bussipeatuse juures bussi, et minna koju. „Esialgu ei saanud aru, mis sealt sõiduteelt täpsemalt tulemas oli. Kosta oli vaid palju sireene ühes valju mootori lärmiga. Järgmine hetk nägin kuidas üks politseiauto end tee peale risti ette keeras ja selle peale keeras õhtu kangelane juba kõnniteele,“ kirjeldab noormees reedeõhtuseid sündmusi.

„Nüüd lõi nagu adrenaliinihoog sisse ja jooksin bussi paviljoni kõrval oleva lambiposti taha peitu,“ tunnistab Ott, kellest jäid tema kaks sõpra bussipaviljoni maha. „Neljas jooksis teisele poole ja ka võimalikult eest ära.“

Kohapeal olles ei suutnud Ott aduda, kuivõrd lähedalt mootorratast nendest mööda sõitis. „Kuid politsei pardakaameraga tehtud videot hiljem vaadates ütleksin, et enne meid, kuskil 20 meetrit, keeras ta tagasi autoteele. Seega jah, suhteliselt nina alt kihutas mööda.“

Noormees ise leiab, et mootorratturi käitumine oli hullumeelne. „Minu arust haiglane käitumine. Oleks ta veel sealt ringteelt edasi saanud, siis ei kujutagi ette, kas oleks enam elusana sealt keegi pääsenud,“ arutleb ta. „Lubadeta sõitmine on veel andestatav, kui olla viisakas liikluses, aga kui kihutada nii, et keegi taga istub, siis see on küll täiesti mõtlematu käitumine ja eludega riskimine,“ leiab ta. „Ma olin peale seda möödakihutamist pisut šokis, ja kui see tagaajamine sealsamas lõppes, siis mina eeldasin, et nüüd on keegi sant. Ma ise küll seda tagant sissesõitmist ei näinud ega kuulnud, aga sõbrad väitsid, et olid mingit laksu kuulnud.“

Vaata videot toimunud tagaajamisest siit.