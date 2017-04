“Oleme väga rõõmsad, et meie perre sündis täna varahommikul Hans Hendrik Ilves. Ema ja laps on hea tervise juures ning jagavad meie rõõmu me perede ja lähemate sõpradega,” teatasid Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves novembris Facebookis.

Ieva avaldas oma Facebooki lehel foto pealkirjaga "Pilt, mis peegeldab minu praegust elu, tehtud küll paar kuud tagasi. Aitäh Ilmars Znotins!" Koos temaga on pildil imearmas Hans Hendrik Ilves.

Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves ja tema uus naine, lätlanna Ieva Ilves said lapsevanemateks juba mullu novembris, kuid seni ei ole maailm nende järeltulijat näinud. Täna avaldas Ieva lõpuks imearmsa pildi endast beebiga.

Nimel Hans on president Ilvese suguvõsas tähendus — tema vanaonu, ema kasuisa vend Hans Rebane oli 1927.-28. aastal Eesti Vabariigi välisminister . Ilvese vanaisa vanem vend Hans sai omal ajal hea hariduse ning selle tulemusel sai temast 1920ndatel Eesti Päevalehe peatoimetaja. Hiljem jätkus tema karjäär välisministrina ning seejärel suursaadikuna Soomes, kus ta lõi Eesti saatkonna. Ilves on öelnud, et see kõik on teda mõjutanud.

Toomas Hendriku ja Ieva suhe näis kõrvaltvaatajatele üsna tormilisena. 17. aprill 2015 tõi uudise, et president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves lahutavad oma 11 aastat kestnud abielu. Suvel nähti president Ilvest Läti riikliku küberjulgeolekupoliitika juhi Ieva Kupce seltsis, septembris külastas paar Arvo Pärdi 80 aasta juubelile pühendatud kontserti ja novembris teatati kihlusest. President Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Kupce laulatati Halliste Püha Anna kirikus 2. jaanuaril 2016.

Toomas Hendrik ja Ieva Ilvese laulatus (Tiina Kõrtsini)

Mullu mai alguses külastas presidendipaar Ida-Virumaad. Ieva Ilvese figuur pani vilunud silmaga vaatajad rõõmsalt kulmu kergitama. Õhtuleht uuris esimesena Ilvese avalike suhete nõunikult Toomas Sildamilt, kas tõesti ootab pere juurdekasvu, kuid mees pidas seda kohatuks. "On see nali?" oskas Sildam vaid üllatuda.

Peagi Ieva beebikõht aga aina paisus ja sai selgeks, et naljast on asi kaugel. 28. novembril nägi ilmavalgust Ieva ja Toomase ühine poeg.

Lapseootel Ieva Ilves ning Toomas Hendrik Ilves (Alar Truu)

Esimesest abielust psühholoog Merry Bullockiga on Toomas Hendrik Ilvesel lapsed Luukas Kristjan ja Juulia Kristiine. Abielust Evelin Ilvesega on tal tütar Kadri Keiu. Ieva Ilvesel on poeg Ralfs Janis ja tütar Izabella.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et lisaks Toomas Hendrik Ilvese poja Hans Hendriku sündimispäevale on 28. november olnud ajaloos tähtis kuupäev kogu Eesti riigile. 1917. aasta 28. novembril kuulutas Eesti Maapäev end Eesti riigis kõrgeimaks võimuks. Nii laoti vundament ka Asutavale Kogule, mis oli Eesti rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ 1919–1920.

1918. aasta 28. novembril algas Eesti Vabadussõda, mis oli meie riigi jaoks järgmine etapp täieliku iseseisvuse kinnistamisel.

28. november on ajaloos tähtis ka selle poolest, et siis algas Iraani pealinnas Teheranis esimene kolme suurriigi kohtumine Teise maailmasõja ajal.

See kestis 28. novembrist kuni 1. detsembrini 1943. aastal. Konverentsil kohtusid Nõukogude Liitu esindanud Jossif Stalin, Ameerika Ühendriikide president Franklin Delano Roosevelt ning Suurbritannia peaminister Winston Churchill.

Eestile on see oluline, kuna just Teherani konverentsil andsid Churchill ja Roosevelt Stalinile vabad käed Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeenia okupeerimiseks.