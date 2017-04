Russia Today kirjutab, et ühes Dagestani koolis toimus plahvatus. Üks teismeline on hukkunud ja vähemalt üksteist inimest on vigastatud.

Kohaliku meedia väitel on vigastatute seas kolm äärmiselt raskes seisundis teismelist. Kas tegemist on õnnetuse või ettekavatsetud vägivallateoga, pole teada. Praegustel andmetel tõi üks kaheksanda klassi õpilane klassiruumi käsigranaadi. Kahtlusalune on kinni peetud. Pole teada, kas ta on üks vigasaanutest. Kohalik politsei on kahtlusaluse ülekuulamisega juba algust teinud, et selgitada välja, kuskohast granaat saadi ja mis põhjusel noor inimene selle kooli tõi.