Vaevalt, et olen ainuke, kellele on pensioniealised tundunud alati natuke pahurad. Nagu poleks nende päevas piisavalt häid emotsioone. Seda kuni külastasin spordiklubi. Treeningusaali jõudes võib seal peaaegu alati kohata triibulise kampsuniga soliidses eas härrat. Tema silmad särvad, kui ta väsimatult järgmist harjutust ette võtab.

See härra pole aga sugugi ainuke omasugune. 50ndates, 60ndates, 70ndates ja miks mitte 80ndates eluaastates spordihuvilisi leiab spordiklubist igal hommikul. Treenijaid on ka õrnema sugupoole seas.

Eks kõigil ole oma rutiin: kes tõstab rohkem raskusi, kes naudib hoopis võimlemisharjutusi. Kuid kõik nad on õnnelikud, rahulolevad ja üldsegi mitte stereotüüpselt pahurad, nagu mulle vanemaealised varem tundusid.

Spordiklubis avanev vaatepilt on järjekordne tõestus, et sport teeb rõõmsaks ja veelgi enam – et vanus on vaid number. Eelnimetatud eakad võiksid olla eeskujuks kõigile, kes siiani mõtlevad välja vabandusi, miks sporditossudele telekapulti eelistada. Läki trenni!