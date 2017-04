Kunagise Spice Girlsi lauljatari Melanie Browni ehk Mel B endine lapsehoidja väidab, et tal on Meliga seitse aastat olnud seksuaalsuhe.

Lorraine Gilles väidab, et Mel võrgutas ta, kui ta oli alles teismeline. Nüüd nõuab endine lapsehoidja laimu eest kopsakat valuraha. Nimelt väidab Endine Spice Girlsi staar, kel on kolme eri mehega kolm last, oma teist abielu lahutades kohtupabereis, et tema mehel Stephen Belafontel oli Gillesiga seksisuhe. Browni väitel maksis mees lapsehoidjale kolme aasta jooksul üle 300 000 dollari, mis polnud palk. Neiu jäänud Stephenist rasedaks, kuid mees sundinud teda aborti tegema.

Gilles väidab värskes hagis, et Brown maalis temast pildi kui perelõhkujast, prostituudist ja väljapressijast. Lapsehoidja sõnul oli lugu hoopis teisiti: peamine seksuaalsuhe olnud tal hoopis Meliga. See kestnud seitse aastat. Belafonte peamine roll olnud nende vahekordade filmimine, kuigi mees lõi vahel ka kaasa.

Mis puutub aborti, siis väidab Lorraine, et laps oli sigitatud üheöösuhtest.