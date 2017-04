Kuidas maasikast ja vaarikast seemned kätte saada ja taas kasvama panna? Kas oled mõelnud sidruni potti pistmisest? Või sobiks ananass sinu aknalauale?

Kevad on aeg, kus muutuv loodus, värskus ja valgus annab kõigile energiat, et rohkem tegutseda. Kui oled juba rohenäpp, siis võib mõnigi mulda pistetud seeme sulle sellest videost tuttav olla. Kui tahad potitaimendusega alles algust teha, siis on siin sulle just suurepärased ja lihtsad soovitused, kuidas esimene taim pott saada!