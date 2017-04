Forum Cinemas rajab Tartusse Eedeni keskusesse 2,5 miljoni euroga uue kino, mis on plaanis avada järgmise aasta oktoobris.

"Kavandame Eedeni keskuse kinno rajada ka ühe põhjamaise kontseptsiooniga Scape saali, mis on toonud Eesti kinomaastikule täiesti uue filminäitamise kvaliteedi – seda nii tipptasemel pilditeravuse ja helisüsteemi kui ka mugavuse näol," ütles ettevõtte tegevjuht Kristjan Kongo pressiteates. Ta lisas, et seni ainsana Eestis, Tallinna Coca-Cola Plaza kinos on Scape saal end igati õigustanud ning väga hästi filmisõprade poolt vastu võetud. Scape kontseptsiooni kasutatakse ka Soome ja Läti kinodes.

Forum Cinemas ja Eedeni keskus alustavad kino ehitamist selle aasta lõpus ning külastajatele on plaan saalid avada 2018. aasta oktoobris. Uude kinno tuleb viis saali kogupinnaga 1800 ruutmeetrit.

Tartu Eedeni keskuse esindaja Kaire Krevaldi sõnul on kino just selline meelelahutus, mida soovitakse kodu lähedal tarbida. "Ümberkaudsete elanike ootus kino järele on suur ning usun, et see pakub mõnusat vaba aja veetmise võimalust nii Annelinna kui ka ümberkaudsete piirkondade kinosõpradele," ütles Krevald.

Forum Cinemas AS on Balti riikide suurim kinode operaator, kelle kinodeks on Tallinnas Coca-Cola Plaza, Viljandis Centrum ning Tartus Ekraan. Alates selle aasta 23. jaanuarist on keti omanikuks maailma juhtiv kinooperaator AMC Entertainment Holdings.

Fotol Forum Cinemas uus kino Viljandis.