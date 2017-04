"Ühel heal päeval aprillikuu alguses saime ühes toredas pesulas kokku ja filmisime kuke loo remixile video. Lammutasime ühe auto, plaasterdasime näppe ja üritasime sünkroonis olla. Siin ta siis on “Mingi kukk on mu BMW’s (5miinust remix)!" kirjutab A-Rühm oma Facebookis.

Laupäeval esitles A-Rühm kohvikus Pööning uut videot laulule "Mingi kukk on mu BMWs". Täna pandi video üles ka YouTube'i.

Videos lööb kaasa ka "Prooviabielust" tuule tiibadesse saanud noortalunik Kalvi-Kalle. Meeste sõnul kaasati noortalunik videosse, kuna ta lihtsalt sobis sinna. “Ta sobis ja see ka, et ta on populaarne ja liigub igalpool ringi,” lausus Cool D. “Ta jagas oma Hollywoodliku sära meie tagasihoidlikule videole," lisas Kaarel Kose.