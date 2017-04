Suurprojekti ametlikult veebilehelt railbaltica.org võib lugeda Rail Balticu edendajate endi positiivset hinnangut. Läbiviidud uuringu tulemus näitab, et projekt teeniks kõigile kolmele Balti riigile kõvasti rohkem kasumit kui on selleks kulutatavad summad. Uuringus kiidetakse raudteeprojekti kui imevahendit, mis teenib hiigelkasumit ja päästab suisa elusid.

Uurimistöö viis läbi Ernst & Young Baltic Ltd ja selle põhjal väidab Rail Baltic, et projekti kogumaksumuseks kolme riigi peale tuleks 5,8 miljardit eurot. Sellest tuleks Eestil tasuda 1,35 miljardit, millest riigi omarahastusest tuleks 268 miljonit.

Uuringu järgi on projekti sotsiaalsed ja majanduslikud kasutegurid nõnda võimsad, et teenivad tagasi 16,2 miljardit eurot. Kui see vastab tõele, siis kaalub see tõesti üle riikide endi kulutatud rahad. Ka tõstaks see sisemajanduse kogutoodangut kokku 2 miljardi euro võrra. Ilmselt on selle all mõeldud kolme riigi SKT-d kokku.

Ka olevat Rail Balticu kasumlikkuses raskemini mõõdetavad kasutegurid. Inimesed saaksid sõita erinevate keskuste vahel, kulutada raha meelelahutuse ja teenuste peale, elavdades seega kohalikku majandust.

Rail Baltic annaks tööd 13 000 inimesele ja lisaks veel 24 000 inimesele, kes saaksid tööd samuti kaudselt tänu uuele raudteele. Kõige huvitavam väide on see, et Rail Baltic päästaks 400 inimese elud. Kas siin on mõeldud inimesi, kes valiksid autosõidu asemel rongi ning pääsevad sellega õnnetustest või on mõeldud õhusaaste vähendamisel päästetud elusid, pole lähemalt selgitatud. Ka teenitaks kasumit eeldatava raudtee kasutamise eeldatava süsihappegaasi ehk süsinikdioksiidi (CO2) määra vähenemisega. Kui suure skepsise või vastuvõtlikkusega Rail Balticu uuringusse suhtuda, on igaühe enda otsustada.