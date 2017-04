„Ega siin ei ole mingit kaksipidi arvamist – mu vanaema ütles ikka, et loll pea on kere nuhtlus! 101km/h linna vahel sõita, lube pole ja siis veel politsei eest ära sõita, no millest me räägime?" kommenteerib politsei poolt teelt välja rammitud mootorratturi juhtumit riigikogulane Tanel Talve.

Kultuurse Motobande liige ja tsiklihuviline Talve ütleb, et mootorratas on tarkade inimeste sõiduriist ja sellega tänaval trikitama ei peaks. "Isiklikult pole mulle kunagi istunud need nn tsiklistid, kel on hädasti vaja Estonia teatri ees taga- või esiratta peal sõita. Mina hindan motomatkamist, maailma avastamist tsikli seljas, mitte arutut kihutamist ja enda ning teiste elu ohtu seadmist. Usun, et politsei tegi antud juhul kaalutletud ja õige otsuse," sõnab ta.

Talve hinnangul on üldine motokultuur Eestis rahuldav. "Turvavarustuse kasutamine on tõusnud au sisse ja ka mõistusega motosõidu nautimine," ütleb Talve. Ta lisab: "Paraku leidub igas seltskonnas ka arutuid, aga ma siiski näen, et ohutu liiklemise väärtused on meie motoinimeste seas kõrgel kohal."

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon leiab, et neil pole pädevust kommenteerimaks korrakaitseorganite tegevust antud olukorras. "Küll aga kutsume kõiki mootorrattureid üles liikluses käituma reeglipäraselt ning oma kirge suurte kiiruste ja ekstreemsete olukordade järele rahuldama rajal ja võistlustel,“ sõnab föderatsiooni peasekretär Helen Urbanik, kes lisab, et ka politseinikud on nende korraldatud võistlustele oodatud.