Põhja-Koreas arreteeriti segastel asjaoludel Ameerika kodanik, Korea päritolu õppejõud Kim Sang-duk, vahendab BBC. 50ndates eluaastates mees on juba kolmas ameeriklane, kes totalitaarses riigis kinni istub.

Kim Sang-duk, kodumaal tuntud ka kui Tony Kim, andis mõned nädalad loenguid Pyongyangi Teadus-ja Tehnoloogiaülikoolis, enne seda õpetas ta Hiina Yanbiani ülikoolis, mis teeb Pyongyangi õppeasutusega koostööd. Mees vahistati, kui ta oli juba Pyongyangist lahkumas ja Põhja-Korea võimud pole tema vahi alla võtmise põhjuste kohta hetkel mingeid avaldusi teinud.

Naaberriigi Lõuna-Korea uudiste andmetel oli hr Kim seotud erinevate abiprogrammidega ja on ka varem Põhja-Koread toetus- ja abiprojektide raames külastanud. Viimastel nädalatel mehe tööandjaks olnud ülikooli kantsler Park Chan-mo väitis, et hr Kim "on olnud seotud mõnede ülikooliväliste tegevustega, näiteks ühe orbudekodu aitamisega." Kas mees võis oma heategevusliku tööga kellelegi ette jääda, ei ole teada. Ameerika võimud on toimuvast teadlikud, kuid ei anna mehe kaitsmise huvides rohkem kommentaare.

USA ja Põhja-Korea suhted on hetkel äärmiselt pingelised ja spekuleeritakse, et järjekordne vahistamine - hr Kim on kolmas Põhja-Koreas vahi all olev ameeriklane - võib olla provokatsioon. Põhja-Korea vangilaagris istub spionaažis süüdistatuna kinni Ameerika kodanik Kim Dong-chul. Ameeriklasest tudeng Otto Warmbier peab propagandasildi varguse eest samuti vangilaagris ränkrasket tööd tegema.