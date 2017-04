Georg Otsa nimelise muusikakooli õpetajad ütlesid täna ministeeriumi vahendusel aset leidnud kohtumisel kooli direktori Aarne Saluveeriga, et selle juhiga nad jätkata ei soovi, ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna asejuhataja Teet Tiko. Kas Saluveer ametis jätkab, seda ei ole veel otsustatud.

„Kohtumise pearõhk oli kooli palgasüsteemil, kuidas on seda rakendatud ja mida on see endaga kaasa toonud,“ rääkis Tiko. „Kindel on see, et teavitus palgakorralduse muutusest ei olnud piisav. Muutustel on alati pooldajaid ja vastaseid, aga teavitust saaks alati paremini teha.“

Kõige kahetsusväärsemaks pidas Tiko seda, et koolijuht rikkus uut palgasüsteemi rakendades töölepinguseaduse sätteid.