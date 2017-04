Kõik, kes on kunagi käinud IKEA's, teavad nende kuulsaid siniseid kandekotte. Nüüd on aga moeilmas kerkinud omamoodi skandaal, kus väidetakse, et üks prantsuse moebränd on tulnud välja IKEA kotile vägagi sarnase versiooniga.

Ikea sinised kandekotid on maailmakuulsad ning väga odavad. Nüüd on aga Balenciaga, üks prantsuse tuntumaid luksusbrände, tulnud välja IKEA koti veidi eksklusiivsema variandiga.

Kott on samuti sinine ning mahutab sarnaselt Ikea omaga väga palju. Erinev on ainult hind. Nimelt tuleb "Arena Extra-Large Shopper Tote Bag" nime kandva sumadani eest välja käia 2145 dollarit ehk ligikaudu 2000 eurot. Tõsi, ka materjal on Balenciaga kotil veidi luksuslikum. Nimelt on see tehtud veidi kortsus, läikivast sinisest nahast, mitte aga kilest nagu Rootsi kaubandusketi kott.

Tegelikult pole teada, kas Balenciaga tõesti sai inspiratsiooni IKEA kotist, kuid IKEA on juba kommenteerinud, et nemad seda pahaks ei pane ning on hoopis ääretult meelitatud.