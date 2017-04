"Kuuuurija" toob esmakordselt päevavalgele seni avaldamata uskumatuna kõlavaid väiteid, millest pole juletud või tahetud rääkida kuni siiamaani.

Endine kriminaalpolitseinik Ulvar Veldi osales ka ise ise mässu mahasurumises.Täna räägib endine korrakaitsja avameelselt, mis nendel 2007-nda aasta ärevatel apriilikuu lõpu päevadel tegelikult juhtus.

Veldi väidab, et veteranpolitseinikke häirib tolleaegsete politseijuhtide suutmatus konflikti kiiresti lahendada ning korra tagamise võttis enda peale hoopiski siseminister Jüri Pihl. Nii kummaline kui ka ei see ei tundu, häirib Veldi sõnul veteranpolitseinike eelkõige asjaolu, et samal ajal linna parimaid catering-teenuseid nautinud politseijuhid jätsid nälga tänavatel mässajatega võidelnud korrakaitsjad.

