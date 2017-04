Ma ei saa aru inimestest, kes kannavad sinilille märki ega ole kunagi mõelnud sellele, mida see sümboliseerib. Märgi kandmine võib tunduda patriotismina, kuid – meid ei ole rünnatud.

Olen olnud Eesti armees ajateenija. See oli 1990. aastate alguses, kui riik alles sündis. Luurajana sai nädalate kaupa öösel metsades patrullitud ja läbi mõeldud, mis siis ikkagi juhtub juhul, kui Venemaa ründab. Kõik õnneks rahunes ja ka need rühmaülemad, kel teadsin olevat Soome laevapiletite ost sugulastega kokku lepitud ja kel põgenemisplaan oli detailideni paigas, rahunesid.

Kuid juba siis oli kaitseväelastele selge, et kui tahame reaalselt saada kogemusi, tuleb sõdida. Kosovosse, Afganistani jm läksid mehed mitte neid riike aitama, vaid adrenaliini ja kogemusi hankima. Paljud nn rahuvalvajateks hakanud ajateenijatest olid pärit väikestest Eesti kohakestest ja armee oli neile emaks, isaks, tööks ja leivaks. Vahet polnud, kelle käsul ja kelle vastu sõdida. Peaasi, et nägi maailma ja kõht sai täis. Mõned lootsid missioonidel koguda raha perele korteri ostuks.

Veteranide päev on hea näide, kuidas inimesi pannakse siiralt uskuma, et võideldes liitlasvägede heaks kodust kaugel, teeme ikkagi head ja kaitseme oma riiki. Minu jaoks on see aga tegevus, kus sõdur, olles truu põhiseadusele, ei peaks riiki ega oma komandöre kuulama, sest meid ei ole rünnatud. Ja kas algne ja hilisem info sellest, kes oli halb ja kes hea, ikka kattub alati?

Ärgem kunagi unustagem, et me elama niinimetatud tõejärgsel ajastul, kus tõe väljaselgitamatuse tõttu peaks käsu täitmine poliitilistel eesmärkidel olema välistatud. Rääkides ohust, mis tuleb peatada kusagil kaugel, võime samahästi kohe kogu maailmale kallale tormata.