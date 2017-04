Enamik inimesi veedab oma päevad teksapükstes ning tõenäoliselt on neid riidekapis ka üksjagu. Kas teksapükse on tõesti vaja kümme erinevat paari või saab hakkama ka vähemaga?

Naistel kipub just teksapükse olema kapis natukene liiga palju ning isegi kui paare on rohkem kui kanda jõutakse, ostetakse neid ikkagi juurde. Nüüd räägivad eksperdid moeportaalis Who What Wear, kui palju ühel naisel tegelikult teksapükse olema peaks.

Näiteks Cosmopolitani moeosakonna juhataja Amy Bannermann usub, et igal naisel, kelle kaal pidevalt ei kõigu, võiks kapis olla 4-5 paari teksapükse. Esindatud võiksid olla näiteks üks paar musti kitsaid teksapükse, sirge säärega teksad, poisssõbra lõikega teksad, alt laienevate säärtega teksapüksid ja klassikalised kitsad teksad.

Donna Ida, kellel on omanimeline teksabränd IDA ning keda Londonis tuntakse nime all "Teksa Kuninganna" väidab, aga et teksapükse peaks naisel olema ainult mõned paarid ning eelkõige tuleks investeerida kvaliteetteksadesse, mis peavad kauem vastu.

Erin Fridja, kes töötab tuntud teksabutiigis Bad Denim, soovitab naistel omada 8 paari, eri lõike, värvitooni ja värvlikõrgusega teksapükse.