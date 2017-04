Neiu ei lase end kavaleril kuidagi pehmeks rääkida.

"See on ju naeruväärne, et sa ei taha minuga magada ainult sellepärast, et mul pole paberit, mis kinnitaks meie abielu!" ütleb tema austaja.

"Ah," vastab neiu, "ma oleksin rahul ka paberiga, millele on kirjutatud "viissada krooni"!"