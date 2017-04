Selle nädala lõpus jõuab Vaba Lava teatrikeskus oma lavastustega külalisetendusi andma Tartusse. Volbriõhtul, 30. aprillil etendub Siim Tõniste ja Sveta Grigorjeva lavastus tulest ja põletamisest, just midagi volbriõhtule kohast.

“Hulgakesed” on visuaalne metafüüsiliste sugemetega lavastusega, mis räägib meile süütamisest, süttimisest, sütitamisest, põletamisest, põlemisest ja ka läbipõlemisest. Inimene võtab jumalate kingituse ja paneb kellegi teise kodu põlema, põletab terve linna maha. Ilus vaadata! Milline vaatemäng! Võtab teise inimese kinni – näe, ta on siuke imelik, nõid! Lõkkesse! Või paneb ennast põlema. Või ütleb kellelegi: pane ennast põlema! Inimene on nii leidlik, ta suudab võluda välja kurja ka kõige lihtsamast, tarvilikumast asjast.



Laval Siim Tõniste, Sveta Grigorjeva, Riina Ausma ja Ajjar Ausma. Kunstnik Arthur Arula.

Teise lavastusena toob Vaba Lava Tartusse Urmas Vadi valusmagusa uuslavastuse "Furby tagasitulek", etendused toimuvad 1. ja 2. mail Tartu Uues Teatris.



Kas sa tunned, et oled vahel väsinud? Ja see pole see väsimus, mis tekib peale väikest sörki metsarajal. See pole ka lihtsalt mingi meeldiv rammestus eduka tööpäeva lõpul. Vaid see on selline perekondlik väsimus, mis tekib siis, kui laste mahaaetud puder täidab põrandalaudade vahesid, kui lõppevad puhtad sokid, kui enam ei jõua kedagi kuulata, kui ainsad teemad naisega on sina tood, mina viin. Ehk lahendaks pagulased palju meie koduseid ja isiklikke, ehk ka intiimseid probleeme? Sest tööd on alati kuhjaga, aega ja raha, tähelepanu ja armastust aga vähe, üks inimene kuluks ära küll. Või siis ikkagi ei ole meil teda vaja? Kas meil üldse on teisi inimesi vaja? Kas meil on võimalik teistest inimestest aru saada? Endastki on raske aru saada. Neile küsimustele püüabki vastuseid leida Urmas Vadi lavastus “Furby tagasitulek“.



Laval Liina Vahtrik, Aarne Soro (Ugala Teater) ja Peeter Rästas (Rakvere Teater). Kunstnik Laura Pählapuu.



Mõlemad lavastused kuuluvad Vaba Lava 2016/2017 hooaja kuraatoriprogrammi IN I OUT, mille on kokku pannud teatriekspert Thomas Frank Austriast ja Eesti teatriuurija Madli Pesti.