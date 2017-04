Vanema naisega suhtes olnud mehed ei suuda enamasti veel terve elu unustada neid vallatuid öid voodis ja köögipõrandal. Kindlasti on mehest vanem naine parim õpetaja elus, aga miks noored mehed samaealiste naiste asemel küpsemaid partnereid otsivad?!

Portaal Your Tango nimetab 10 põhjust, miks noored mehed väidavad, et vanemad armastajad on voodis paremad.

1. Vanus mängib rolli.