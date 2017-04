Prantsuse väikelinna Annezini linnapea Daniel Delomez peab 38% linnaelanike toetust Prantsuse Rahvusrindele "katastroofiliseks". The Independent kirjutab, et linnapea ei soovi sellisel juhul, kui tema linn valib presidendiks Marine Le Peni, enam tööd jätkata.

Annezin on 5800 elanikuga linnake Põhja-Prantsusmaal. Linnapea Daniel Delomez on pettunud, et üle kolmandiku, 38% elanikest hääletasid presidendivalimiste esimeses voorus parempopulistliku Rahvusrinde kandidaadi Marine Le Peni poolt. Linnakese lemmik number kaks oli aga hoopiski vasakäärmuslane Jean-Luc Melenchon, kes sai ligi viiendiku häältest.

"See on katastroofiline. Võimalik, et ma panen ameti maha, sest ma ei taha oma elu s***peade peale raisata," ütleb pettunud meer. Paljud prantslased peavad tema väljaütlemist julgeks, kuid kindlasti on ka solvujaid ja mittenõustujaid. Keda pooldab linnapea ise, ta ei vastanud, ning rõhutas siiski, et iga kodanik peab oma valiku tegema enda südametunnistuse kohaselt.

Prantsuse presidendivalimistel on Le Peniga teises voorus vastamisi tsentrist Emmanuel Macron.