Heategevusorganisatsiooni esindaja külastab jõulude eel vanglat.



"Ma mõistan, kui raske teil on," pöördub ta ühe kinnipeetava poole.



"Aga ma loodan, et jõulude ajal külastavad teid vähemalt teie sugulased."



"Mina seda küll ei looda!" lööb vang käega.



"Aga miks siis?"



"Vaevalt, et valvur neid oma kongidest välja laseb."