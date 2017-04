Viimasel ajal on taas kiibitsejate kamp sekkunud teatri kulissidetagusesse. Kõik on targad. Kõik teavad, kuidas teatrit juhtida. Väidavad, et teater on kõikide oma ning igal kodanikul on õigus oma nina pista repertuaari kujundamise, näitlejate tööhõive ja nende loomingulise koormatuse probleemidesse. Viimati (Delfi 22.04.2017) nõudis Tarmo Jüristo lausa avalikkuse kaasosalust teatri juhtimises!

Näitleja pole mitte ainult teatris läbisõitja, näitleja on ka teatrikultuuris läbisõitja. Ta ise valis endale selle saatuse. Kõik nad on läbi sõitnud. Minge tänavale, küsige, kes oli Paul Pinna. Küsige, kes oli Liina Reiman. Mida tänavainimesed teile ütlevad? Näitlejad on kõik enesetapjad. Isegi salvestusi ei vaata enam keegi.

Aga näitleja on inimene praegu, ta on edevam kui mittenäitleja. Ta tahab parimal viisil lahendada loomingulisi ülesandeid ja nendega teatrilukku minna. Kui talle neid ülesandeid ei anta, ekspluateeritakse tema ampluaad, siis tunneb ta, et elab tühja. Minu meelest on see probleem. Teatrijuht vastutab iga näitleja nekroloogi eest.