Alles reedel andis Eesti esirokkbänd Terminaator Rock Cafes võimsa kontserdi, kuid täna lebab bändi ninamees Jaagup Kreem juba haiglavoodis. Mees andis sellest teada pildiga oma Facebooki kontol.

Pildi alla on kirjutanud Jaagup, et veedab regionaalhaiglas kvaliteetaega, pilt näitab aga, et Jaagupil on lugemisel raamat "Enter Night. Metallica biograafia". Inimesed uurivad, mis Jaagupiga juhtus ja ühe küsimuse peale vastab mees: "Eks kevadel peab ikka kulunud jupid uute ja paremate vastu välja vahetama."

Võib vaid oletada, et Jaagup on haiglas selga putitamas. Pisut rohkem kui kolm aastat tagasi, 2014. aasta aprilli algul, oli Jaagup samuti haiglas. Siis vabandas ta fännide ees, et peab ära jätma rea kontserte, sest piinav seljavalu viis ta kirurgi noa alla. Siis postitas Kreem pildi sellest, kuidas ta Magdaleena haiglas magnetresonantstomograafilisel uuringul käis. Mõne päeva möödudes vaevas teda seljavalu jälle ja et valuvaigistid enam mõjuda ei tahtnud, tuli uuesti arsti juurde minna. Siis öeldi aga, et tuleb minna operatsioonilauale. "Mul on seljas diskid pilla-palla," poetas ta pisut oma tervisliku seisundi kohta, kuid pikemalt rääkida ei soovinud.

Jaagup on seljaga kimpus olnud varemgi. 2010. aastal, kui Terminaator andis Õllesummeril suurejoonelise kontserdi, kus astus üles ka iluuisutaja, rääkis ta pärast kontserti, et emotsioonid on laes ja peaaegu kõik õnnestus – just samal hommikul oli ta selja ära väänanud ja esinemise ajal tegi see valu. "Hästi palju valuvaigisteid, ja saab korda," ütles ta tookord.