Iga inimene peaks saama piisava magneesiumikoguse kätte toidust ning joogiveest. Tihti aga ei ole tarbitavas toidus piisavat kogust magneesiumi ning kraanivesi on töödeldud ega pruugi sisaldada piisavas koguses magneesiumi. Erinevatel andmetel kannatab ligi 80- 90% inimestest magneesiumipuuduse käes.

Magneesium on elutähtis mineraal, mille puudus toob kaasa palju ebameeldivaid sümptomeid ja ka kroonilisi haigusi. Eriti tähtis on organismis kaltsiumi ja magneesiumi tasakaal. Liiga vähe magneesiumit ei võimalda luudel kaltsiumit omastada.

Inimene võiks saada iga päev 300–400mg magneesiumi päevas, kuid tänapäevase toitumise juures on see number oluliselt väiksem. Tavapärasest rohkem magneesiumi vajavad rasedad ja imetavad naised, kiires kasvueas lapsed, eakad ja tippsportlased.

MÄRGID MAGNEESIUMI PUUDUSEST

- stress

- kergesti ärritumine

- söögiisu puudumine

- peavalud

- lihaskrambid

- Koordinatsioonihäired

- unehäired

- väsimus

- probleemid seedimisega

LISAKS PÕHJUSTAB LÜHIAJALIST MAGNEESIUMIPUUDUST:

- kohvi tarbimine

- rohke suhkru tarbimine

- liigse töödeldud toidu tarbimine

- alkoholi tarbimine (eriti selgelt avaldub järgmisel päeval)

- suur füüsiline koormus ja higistamine (näiteks sportimise ajal)

MAGNEESIUMIALLIKAD

Kõige loomulikum viis magneesiumi tarbimiseks on läbi igapäevase toidu. Toidu magneesiumisisaldus oleneb suurel määral sellest, kus on see kasvanud ja millised on olnud kasvutingimused. Rohkelt sisaldavad magneesiumi spinat, kõrvitsaseemned, merevetikad, naturaalne jogurt ja keefir, mandlid, avokaado, banaan, tume šokolaad, erinevad pähklid.

Levinud viis magneesiumi hankimiseks on teha jalgadele magneesiumkloriidi vanne. Magneesiumirikas vesi imendub läbi naha, levib kudedesse ning imendub läbi kõikide rakkude inimese kehas.

Magneesiumi on võimalik hankida ka looduslikust mineraalveest. Paljud kauplustes saadavaolevad mineraalveed sisaldavad tagasihoidlikus koguses magneesiumi. Siin eristub selgelt Donat Mg allikast tuleva gaasiga rikastatud magneesiumirikas mineraalvesi.

Donat Mg mineraalvesi sisaldab organismile vabalt omastatavat magneesiumi. Liitrises veepudelis on 1000mg magneesiumi. Vaid ühe klaasitäie Donat Mg vee tarbimine tagab täiskasvanud inimese päevase magneesiumi vajaduse.

Enam kui 100 aastat tagasi pudeldati esimest korda magneesiumirikast DONAT Mg MINERAALVETT, mille läte asub Rogaźka Slatina linnas Sloveenias. Linn on kuulus tervisliku mineraalvee ja spaade poolest ning esimesed kirjalikud ülestähendused vee kasuliku mõju kohta avaldati juba 1141. aastal. DONAT Mg on täiesti unikaalne ja asendamatu tänu oma koostisele. Donat Mg annab lisaks magneesiumile organismile juurde mitmeid vajalikke looduslikke mineraalaineid.

Legend räägib, et Rogaźka mineraalvee allikast hakkas iidsetel aegadel vesi voolama hetkel, kui Pegasus astus maapinnale ja pani maakera oma telje ümber keerlema. Vee tervislikud omadused olid meelepärased ka vanakreeka jumalale Apollole, kes on tänapäeval Donat Mg mineraalvee sümboliks. Rohkem kui sajandi vältel on Donat Mg vesi aidanud inimestel püsida tervena ja parandanud enesetunnet.

NATURAALNE MULL

Donat Mg on allikast tuleva loodusliku gaasiga rikastatud mineraalvesi. Tööstuslikku süsihappegaasi lisatud ei ole.

DONAT Mg MAITSE

Donat Mg on rikkaliku mineraalse maitsega vesi. Soolasust ei ole peaegu üldse tunda. Kui mulliga vett ei eelista, siis võib lasta veega täidetud klaasil enne tarbimist paar minutit rahuneda.

Donat Mg magneesiumirikast vett ei ole praktiliselt võimalik üle tarbida, kuid liiga suur doos võib põhjustada kõhtu lahtistava efekti.

