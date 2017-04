Vaskpuhkpilli ansambel Brassical tegi oma versiooni Eesti tänavusest eurolaulust "Verona". Kas just puhkpillisoolo on see, mis laulust puudu oli ja mis võiks Eestile Eurovisionil edu tagada?

Looga on valminud ka väga eestimeelne video. Kuula lugu ja avalda arvamust: kuidas meeldib lugu sulle ja kas Brassicali versioon "Veronast" sobiks Eurovisionile isegi paremini?