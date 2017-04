Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid sõnas, et politseinikud, kes peatasid kihutava mootorratta väärivad tunnustust ning kriitika politseiriigist on täiesti arusaamatu. Karilaid sõnas, et politseinikud võtsid tõepoolest ette riskantse sammu, kuid see oli kaalutletud ja vajalik, et elusid ohtu seadnud ja seadustele vilistav mootorrattur peatada. "Kihutav ja politsei eest põgenev lubadeta juht on ohuks mitte ainult endale ja kaassõitjale, vaid kõigile kaaslinlastele. Tema peatamine oli vajalik ja ma tunnustan mitte ainult poliitikuna, vaid ka isana politseiametnikke väga selle eest," ütles Karilaid. Ta lisas, et politsei on hästi treenitud ja väljaõpetatud sellisteks olukordadeks ja kiitust väärib politseinike sellekohane õpe. Ta tõdes, et tema jaoks oli üllatav ja kurb kuulda mootorrattajuhi ja tema toetajate õigustust ning juttu lausa politseiriigist.

"Eesti mure ei ole mitte politseiriik, vaid austuse puudumine meie politseiametnike ja seaduste vastu. Kui see arusaamine jõudis mõnele kolju sisse, et politsei ei tee rikkujatele pai, on see oluline sõnum inimestele, kes püüavad sama üritada. Politsei tegevus võis ja võib seeläbi tulevikuski päästa elusid," rõhutas Karilaid.

Politseibussis olnud ametnikud väärivad tänu! Riigikogulane selgitas ka, et mootorratturi käitumine, eirates korduvalt ja eriti ohtlikul viisil politsei märguannet, jättis mulje eriti ohtlikust kurjategijast. "Politseil on keeruline märgata eemalt sõitja motiive - äkki põgeneti röövilt või hullemast, mitte pole puudu load ega soovita lihtlabaselt eputada sõprade või kaassõitja ees," sõnas Karilaid.