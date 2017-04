Üldjoontes peaks sujuma kõik sinu ettevõtmised, ükskõik mida sa ka ei teeks. Erilist tähelepanu pööra peresuhetele ning võta sellest viimast. Ära unusta olla tänulik selle eest, mis sul juba olemas on ning ole ka teistele vajadusel olemas. Saame tagasi seda, mida teistele anname. Ürita mitte oma tahtmist peale suruda ning kuula kõiki osapooli.

KAKSIKUD

Sind ootab ees ühe tsükli lõpp – uus on vaid sammu kaugusel, ent vanal on veel üht-teist õpetada. Mida rohkem oled valmis oma elu muutma ja vähem vastu paned ning üritad kõike kontrollida, seda parem sinu enesetundele ja arengule. Ava järgnev periood sellega, et teed oma elus suurpuhastuse ja lased minna sellel, mis oma aja ära elanud.

VÄHK

Pead nüüd olema ettevaatlik, keda või mida usaldad ja usud. On asju, mis elanud ära oma aja ning millest tuleks lahti lasta, et edasi liikuda. Ära ripu mineviku küljes, vaid lase see vabaks. Kulunud ütlemise kohaselt avaneb ukse sulgumisel kusagil uus uks, nii et usalda iseennast.

LÕVI

Võidukas nädal, kus sinu ees avaneb mitmeid uksi. Täituvad varasemalt loodud eesmärgid või unistused, seega ürita endas mitte kahelda ning kindlameelselt edasi astuda. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

NEITSI

Sinu elu peaks olema järgneval perioodil edukas ja õnnelik ning leidub palju hetki, mille üle saad ja peadki uhke olema. Looda vaid parimat ning see saab tõeks, kuid ära löö nina väga püsti – liigne uhkus võib mõjuda vastupidiselt ja tekitada ebavajalikku kadedust enda ümber. Vallalised Neitsid võivad kohtuda kellegagi, kes toob endaga armastuse, helluse ja hoolivuse, mida ammu oodatud.

KAALUD

Võid nüüd ka kohtuda kellegagi, keda ei ole ammu näinud, ent kes toob sinu ellu uued tuuled. Oled ka tavapärasest rohkem peomeeleolus, seega kasuta ära võimalust ja saa kokku nendega, kellega kohtumist oled edasi lükanud. Sinus pulbitsev energia on hea võimalus arendada edasi sõprussuhteid, luua uusi ning võtta viimast kõigest, mida pakutakse. Too end välja mugavustsoonist, suhtle ja vaata, kuidas uued uksed sinu ees avanevad.

SKORPION

Sinu isiklik arvamus võib küll kokku põrgata teiste arvamusega, kuid kõik see, mida "süsteem" sulle praegu pakub ja näidata üritab, tuleks kõrvale jätta − igaüks vastutab oma elu eest ikka ise. Kui oled minevikus kokku puutunud sarnase olukorraga, talita parem kogetu järgi ning ära hakka praegu uusi lähenemisi katsetama. Isegi kui need esiti õnnestuvad, võib sul hiljem tekkida kahtlusi ning oled ringiga tagasi alguses.

AMBUR

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

KALJUKITS

Ära tee eeldusi paari sõna, lause või ühe käitumismustri pealt või mõtle asju hullemaks, kui need on. Puusalt tulistamine üksnes eesmärgil end millestki säästa viskab sind tagasi masenduste ja kahtluste tsüklisse. On ka võimalik, et keegi teine otsustab sinu üle täpselt samadel põhjustel. Sel juhul ürita aru saada, et tegu on nende, mitte sinu probleemiga.

VEEVALAJA

Juhul kui sinu elu on olnud pingeline, on viimaks näha nende vähenemist. Kõik sinu ümber ei pruugi küll olla ideaalses korras, kuid aitab ka seegi, et saad kergemini hingata. Võta aega iseenda jaoks, et saaksid teha selgeks, kuhu sa edasi tahad minna. Aitab ka väike jalutuskäik looduses.

KALAD