Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandis.



Täna toimuv eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidel, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust.

Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00.



Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksamitegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ministri pöördumist saab kuulata täna, 24. aprillil kell 10.00 Vikerraadio ja kolmapäeval, 26. aprillil kell 10.00 Raadio 4 vahendusel.

Riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 400 eksaminandi



Eksamiperiood jätkub kolmapäeval, 26. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga, kuhu on registreerunud 2313 eksamitegijat. Inglise keele riigieksam toimub 2. mail ja periood lõppeb 12. mail matemaatika eksamiga. Tulemused avalikustatakse 19. juuniks.