Meeleavaldusel sõna võtnud ekrelane Martin Helme kinnitas: "Meil räägitakse Eestis: ei ole raha koolide pidamiseks, ei ole raha päästekomandode pidamiseks, ei ole raha piirivalve pidamiseks, ei ole raha kiirabi jaoks, ja siis tahetakse meile teha raudtee, mis on neli korda kallim, kui oli ERM . Viis korda kallim kui oli Estonian Air ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii igal aastal sealtmaalt pärast ehitamist hakkame maksma mitte 10 miljonit, nagu meile valitsus valetab, vaid 50 miljonit! Kõik need asjad, mida ma loetlesin, on üksikuna võttes odavamad ja peaaegu kõik kambas võttes kokku odavamad kui need 50 miljonit! Kas te olete nõus sellega?"

Sõna võttis ka vabaerakondlane Artur Talvik, kes kinnitas, et tal on Eestist üks ja väga selge ettekujutus. "Me oleme väike riik ja me võiksime ehitada tugeva kodanikuühiskonna, aga kodanikuühiskond tähendab seda, et me kõik oleme peremehed sellel maal! Ja kui peremehe maale hakatakse tegema midagi sellist, mis keerab ta maa ülesse või mis sõidab üle tema maa, mis siis peremehele tehakse? Peremehelt küsitakse luba selleks. Kas meilt on küsitud luba, et ehitada Rail Baltic?!"