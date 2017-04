Teise brigaadi tagalapataljonis staabiallohvitserina töötav veebel Margus Hoop peab veteranipäeva ühiskonna tunnustuseks. Meil on umbes 2800 veterani. 12 aastat kaitseväes teeninud mees on käinud kolmel missioonil nii Afganistanis kui ka Kesk-Aafrika vabariigis. Võrumaalt pärit mees on saanud kaitseväest hea elukogemuse, kuid see pole teda sõjardiks muutnud. Põhikooliajal rahvatantsuga tegelema hakanud noor mees pidas üheks karjäärivalikuks ka tantsija kutset. "Kuperjanovi pataljonis ajateenistuse ajal avanenud maailm hakkas mulle tohutult meeldima. Tegin seersandikursuse läbi, siis veeblikooli, uued väljakutsed, ja süües kasvab isu," muigab logistik Hoop.

2011. aastal ehitasid mehed suitsuahju, et liha sisse teha. Osa ahjumaterjali saadi prügimäelt, maksma ei pidanud midagi.

"Saun oli meie valuuta!"

Afganistani Camp Bastioni sõjalaager ehitati keset kõrbe tühjale kohale. Tippajal teenis seal 40 000 inimest. Koht valiti meelega asulatest eemal – turvakaalutlustel. See on suurim Briti meretagune sõjaväelaager pärast Teist maailmasõda. 2006. aastal ehitatud baas hõlmab 6,5 km pikkuse ja 3 km laiuse ala, kus on oma lennuväli ja sõjaväehaigla.

Väga popiks sai seal liitlaste seas eestlaste saun, mis on praeguseks leidnud endale väärika koha Viimsi sõjamuuseumi angaaris. Eesti meestele lennutati kodumaalt kohale isegi saunavihad. "Briti ohvitser tahtis seda proovima tulla, kuid tal polnud ujumispükse. Kuulnud, et eestlased käivad saunas paljalt, vaatas ta mind väga imelikult ja lõpuks ei tulnudki," naerab veebel Hoop.

Mõni isegi broneeris endale saunaaegu ja käis seal kaks korda nädalas. "Kasutasime sauna oma valuutana ja see läks hästi peale. Inglased muidugi päris hästi aru ei saanud, miks meil selline asi on."

AU VETERANIDELE! Veteranipäeva puhul toimus eile õhtul «Veteranirock». (Tiina Kõrtsini)

Juba 1999. aastal end kaitseväega sidunud veebel Bronislav Škaperin valis veeblikoolis samuti logistika eriala ja teenib nüüd õhuväes. Ka tema kiidab seda sauna, kuhu tulekuks ta ei pidanud paljuks Kabulist lennukite-kopteritega kohale lennata. "Algul tõime vett kanistritega, vihtlesime soojas ja lõime endale idülli. Pool tööd sauna kütmisel tegi ära väljastpoolt tulev kuumus. Viimane saunaskäik oli 2009. aastal vabariigi aastapäeval, kui olin saatjaks Jaan Tättele. Neli korda missioonil käinud Bronislavile jäi 2007. aasta viimaseks korraks. Ajaliselt kokku kaks aastat ja kaks kuud kodust eemal. "Mu proua – pere tugevam pool – näitas oma mõju välja. Aitab küll missioonidest, oled juba piisavalt kogemust saanud!"

Kaitseminister Margus Tsahkna ütles veteranipäeva puhul, et meil kantavatest kümnetest tuhandetest sinilillemärkidest on näha, et Eesti inimesed on selle sümboli ja päeva hästi omaks võtnud. "Tänased veteranid on paljuski veel noored inimesed, kes on Eesti eest seisnud väljaspool oma riiki. Nad on Eesti heaks palju korda saatnud ning teevad seda ka edaspidi. Olgu selleks siis jätkuv teenistus kaitseväes või tegevus väljaspool seda. Aitäh teile, veteranid ja sõdurid, Eesti on uhke teie üle!"