Juba nädala pärast algavad Kiievis rahvusvahelises näituste keskuses tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse esimesed proovid. Selle eelduseks on muidugi valmis lava, millest avaldati eile ka värsked pildid.

Produtsent Christer Björkman usub, et kõige meeldejäävam osa lavast on lava keskel rippuv nii-öelda lühter. See koondab seitset tehnilist võimalust, mis moodustavadki lühtri kuju. "Me kutsume seda Šveitsi noaks, sest sel on nii palju tehnilisi võimalusi."

Sel aastal on laval 1000 ruutmeetrit LED-ekraane, 258 kõlarit, 212 mikrofoni, 48 leegiheitjat, 61 kilomeetrit kaableid ainuüksi valgustuse tarbeks. Lakke on riputatud 212 tonni tehnikat ja kõik see mahutatakse 230 veoautosse. Kolme saate otseülekande õnnestumise eest vastutab 220 inimest.