Näitlev kaunitar Grete Klein, keda ühtlasi võib pidada ka Eesti Instagrami kuningannaks, on Instagramist ära korjanud kõik fotod oma elukaaslase Pirkoga. Võib arvata, et noorte teed on lahku läinud. Gretet ei õnnestunud kommentaarideks tabada.

Grete ja politseinik Pirko suhe tuli avalikuks aastal 2014. "Ta on hästi rahulik inimene, minu vastand selle koha pealt. Mulle pole kunagi meeldinud kontrolliv suhe. Et ma pean teadma täpselt, kus teine käib ja vastupidi, ja me peame alati minema kõikjale koos – pluss armukadedus... Mulle meeldib, kui teine inimene saab aru, et ta ei tohi ega saa kedagi omastada ega orjastada! Ma olen leidnud selle inimese ja nii palju, kui meil on koosolemise aega, me üritame seda nautida. Tavaliselt lebame diivanil, vaatame mõnda filmi või käime jalutamas, jooksmas," on Grete Kroonikas Pirkot kirjeldanud.

Siis kolis Pirko Grete kesklinna lähedal asuvasse korterisse, kuid aastal 2015 kinnitas Grete Õhtulehele, et nad sisustavad kallimaga uut elamist. "Soetasime koos elukaaslasega uue ja suurema elamise meie lemmikkohta Nõmmele. Praegu ongi pooleli kodu oma käe ja maitse järgi kujundamine ja sisustamine," rääkis Grete toona.