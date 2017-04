Ukraina valitsus keelas Venemaa eurolauljal Julia Samoiloval riiki siseneda, sest Julia on käinud esinemas annekteeritud Krimmis. Euroopa Rahvusringhäälingute Liit pakkus Eesti idanaabrile võimalust esineda satelliidi kaudu, kuid Venemaa ei soovinud seda. Nii otsustas riik lõpuks Eurovisionilt tänavu üldse kõrvale jääda ja lauluvõistlust ka mitte näidata Venemaal. Aastal 2004 Ukrainale Eurovisioni võidu toonud Ruslana ütleb, et Eurovision on siiski lauluvõistlus ning muusika tuleks poliitikast eraldi hoida. "Miks on meil vaja muusikat ja Eurovisioni lauluvõistlust? Sest see teeb meie elu paremaks! Keskendume positiivsele, suurele lavale, muusikale ja naeratusele!"

"Me oleme andnud edasi sõnumi, et ootame Venemaad siiski Eurovisionil osalema. See on nende otsustada."

"Selline on meie riigi seadus ja Venemaa teab Ukraina seadusi väga hästi," kommenteerib 2004. aastal Eurovisioni võitnud Ukraina lauljatar Ruslana (43) skandaali, et Ukraina ei luba Venemaa eurolauljat riiki.

Eile õhtul esines Ruslana Vabaduse väljakul "Veteranirockil". See polnud Ruslanal esimene kord Eestit külastada. "Ma olen siin mitu korda esinemas käinud. Esimest korda aastal 2004 enne oma Eurovisioni võitu Istanbulis, kui promosin võistluslugu "Wild Dances". See oli kuskil hommikutelevisiooni saates. Ma mäletan, et see oli väga vara ja ma olin väga väsinud!" naerab Ruslana.

"Üsna raske on magamise ajal meiki teha ja mõelda sellele, et tuleks hea esinemine."

Teist korda käis naine Eestis aastal 2005 ja andis oma Euroopa tuuri "Wild Dance" raames kontserdi Saku suurhallis. "Viimati käisin siin aga kaks aastat tagasi, kui Ukrainas Maidanil oli kohutav ja dramaatiline aeg. Käisin Eestis, et rääkida siinsetele inimestele, mis Ukrainas toimub. Ma olen Ukraina hääl ja esindan Ukrainat. Vahet pole, kas tegu on sotsiaalse või muusikalise teemaga. Mu riik vajab mind ja ma aitan!" kinnitab lauljatar.

VÕIDUKAS: Ruslana võitis 2004. aastal Türgis peetud Eurovisioni looga «Wild Dances». Lugu kogus 280 punkti ja Ukrainast sai Eesti ja Läti järel kolmas endine Nõukogude Liidu vabariik, kes Eurovisioni lauluvõistluse võitis. (Vida Press)

"Arutasime suurel pressikonverentsil Ukraina olukorda. Nüüd olen ma oma metsiku energiaga tagasi ja kutsun teid kõiki maikuus meiega Kiievis Eurovisioni lauluvõistluseks ühinema!"

"Veteranirock" toetab Eesti veterane. Ruslana ütleb, et tema peab sõjaväge väga oluliseks. "Mul on inimestele, kel on võim kaitsta ja päästa inimesi ning sõlmida rahu, palju sõnumeid. Professionaalne sõjavägi on tähtis ja Ukraina püüab seda praegu üles ehitada. Peame mõtlema tulevikule – kuidas me saame oma riiki kaitsta."

Ruslana ütleb, et ta on kahel korral näinud pealt revolutsiooni Ukrainas – 2004. ja 2014. aastal – ning seepärast on tema sõnum rahvale: hoidke kokku. "Üheskoos oleme tugevad."

Tantsib veel praegugi metsikut tantsu

Aastal 2004 võitis Ruslana oma looga "Wild Dances" Istanbulis peetud Eurovisioni lauluvõistluse. Mida naine sellest ajast mäletab? "Ma mäletan kõike! Iga sekundit, iga hetke ja iga sammu!" Ruslana ütleb, et temaga olid Istanbulis võistlusel kaasas tema ema, isa, abikaasa, pere, sõbrad, tema disainer ning tantsijad.

"Ma olen sama tiimiga 12 aastat koos veetnud. See ei olnud ainult Ruslana võit, vaid ka mind ümbritsevate inimeste võit," ütleb ta.

"See oli minu riigi ja vabaduse võit! Aitäh kõigile riikidele, ka Eestile, kes andsid mulle 12 aastat tagasi 12 punkti ja tere tulemast Eurovisionile!"

Laulja räägib, et ta ei olnud võiduõhtul üldse väsinud, vaid teda tabas tõeline energialaeng. "Ma ütlesin kõigile: "Ärge magage, oleme metsikud, hullud, läheme peole!" sädistab ülisärtsakas Ruslana.

"Ma mäletan, et osalesin paljudel pressikonverentsidel, andsin väga palju intervjuusid ja olin väga õnnelik, et saan kõigi osalejatega aega veeta. Mäletan suurt lava, green room’i, punast veini, mida me jõime. Enam ma ei joo, sest nüüd olen ma sportlik tüdruk," lisab ta.

"Ma mäletan väga hästi Istanbuli ja võistluse imelist atmosfääri. Ma igatsen seda aastat ja maikuud väga, kuid usun, et kõik hea on mul alles ees!" Ruslana ütleb, et tantsib veel praegugi seda meeletut tantsu, mida me eurolaval nägime. "Ma rokkisin paljudel lavadel üle maailma!" lõkerdab ta naerda.

Laval on kõige olulisem energia

Mullu võitis Eurovisioni Ukraina esindaja Jamala, kelle lugu "1944" rääkis krimmitatarlaste küüditamisest. Arvestades seda, kui palju ukrainlased viimastel aastatel kannatama on pidanud, oli neil Eurovisioni võitu väga vaja. "Võit on meile oluline selleks, et saaksime näidata Ukrainat riigi ja rahvusena," ütleb Ruslana.

"Tulge Ukrainasse ja Kiievisse, nautige atmosfääri ja saage meie kohta rohkem teada!" kutsub lauljatar kõiki oma kodumaale külla.

Ruslana lubab, et tänavune lauluvõistlus saab olema kõrgel tasemel, sest korraldav tiim koosneb maailma parimatest tegijatest. "Me vajame seda üritust, et saaksime näidata, kui suur on meie süda."

Ukraina võidulugusid "Wild Dances" ja "1944" Ruslana sõnul võrrelda ei saa. "Need on erinevad laulud, mis näitavad Ukrainat eri külgedest. Mina olen pärit Karpaatia mägedest, näitan inimestele eksootilist muusikastiili ja kasutan laval suuri trumme. Jamala on aga pärit Krimmist, mille taga olevat kohutavat lugu me kõik teame."

Naine ütleb, et on kuulnud tänavusi võistluslugusid, kuid talle ei meeldi oma eelistusi avalikult välja öelda. "See on lauluvõistlus, kõik võivad võita."

Eesti võistluslugu, Koit Toome ja Laura "Verona" meeldib talle väga. "Ma austan neid ja hoian pöialt!"