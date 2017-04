Öine jälitussõit: politsei rammis põgeneva mootorratturi teelt välja.

"Nad käitusid nagu loomad ja see oli puhas õnn, et me oleme täna elus! Nad oleksid meid peaaegu tapnud!" protestib mootorrattur Andre (22), kelle tsiklile sõitis politseipatrull tagant sisse, nii et asfaldile lendas nii tema kui ka kaassõitja Gabriel˙e (22).

On 21. aprilli öö. Politseipatrull mõõdab kiirust ja märkab Pirita tee suunas sõitvat mootorratast, mis kihutab 101 km/h. Patrull järgneb ratturile ja annab talle peatumismärguande, kuid too eirab seda ja jätkab sõitmist mööda Pirita teed Kloostrimetsa ja sealt edasi juba Pärnamäe teele.

Lähenedes Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristmikule, pidurdab mootorrattur manöövri sooritamiseks hoo maha ja patrull teeb otsuse suruda mootorratas teelt välja, kuid ei arvesta piisava pikivahega ja sõidab mootorratturile tagant sisse. Mootorratast ilma vastava kategooria juhtimisõiguseta juhtinud 22aastane Andre ja tema kaassõitja, 22aastane Gabrielė, kukuvad rattalt maha. Mõlemad viiakse tervisekontrolliks Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Andre räägib, et ühiselt otsustati pärast pikka tööpäeva linna peale minna, et katsetada äsja soetatud mootorratast. "Alustasime Õismäelt. Sealt edasi sõitsime Pärnu maanteele, Järvevana teele ja Lasnamäele. Ja ma ütleksin, et see oli üsnagi vaikne sõit. Seal ei olnud midagi hullumeelset," räägib noormees.