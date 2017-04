“Mul on väga hea meel sel kaunil veteranipäeva õhtul siin seista, kui tähistame 674. aasta möödumist Jüriöö ülestõusust. Täna tunnustame kõiki vapraid mehi ja naisi, kes on seisnud meie kodumaa vabaduse ja rahu hoidmise eest,” sõnas peaminister.

Peaminister Jüri Ratas tunnustas Jüriöö ülestõusu 674. aastapäeva tähistamisel ja veteranipäeval eesti mehi ja naisi, kes on seisnud meie kodumaa vabaduse ja rahu hoidmise eest.

Rääkides Eesti riigi loomisest rõhutas peaminister, et lisaks näiteks meeleavaldusele Petrogradis, mis palistas tee Eestimaa kubermangude ühendamiseni, loodi mõned eeldused ühe Eesti loomiseks juba 674 aastat tagasi.

“Meie vaba riigi sünni jaoks oli oluline ka ühine keel, ühtne tähendusruum, mida sisustavad ühine pärimus, kombed, ühine vaimulaad, lugudega ümbritsetud ühised maastikutähised. Need eeldused sündisid veelgi varem ning nii mõndagi neist oli olemas juba 674 aastat tagasi. Nii mõndagi neist loodi just täna 674 aastat tagasi.”

Peaministri sõnul on üks osa ühisest tähendusruumist ka Jüriöö ülestõus, samuti Sõjamägi ja Jüriöö park.

“Väikse rahva julge vastuhakk võõrvallutajatele ei toonud meile küll toona vabadust ja suruti veriselt maha, kuid mälestus meie esivanemate vaprusest ja vabadustahtest kestab tänaseni. Seesama tahe ja julgus oma saatust ise määrata on aidanud meie rahval kõigi raskuste kiuste püsima jääda ning tõi meile pea 600 aastat hiljem ka riikliku iseseisvuse,” ütles peaminister Ratas.

Eesti riigi sünnist rääkides ütles peaminister, et meie ideaalid ja vahendid nende saavutamiseks võivad ajaga muutuda, kuid see iseolemise ja ise otsustamise tahe on meis, eestlastes vankumatult olemas.