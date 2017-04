Siiski pole ta kõige kaugemalt tulnud fänn. Publik kirjutab, et Itaalias sündinud, ent nüüd Egiptuses Aleksandrias elav Simone Gaeta võttis ette teekonna Egiptusest Tallinna, et kuulda ja näha Tommy Cashi. "Tommy Cash on tõeline artist ning tema videod on kõik kunstiteosed," ütles mees Publikule.

TÄISMAJA: Tommy Cash meelitas Rock Café rahvast täis. Mõni fänn tuli Soomest, üks tulihingeline austaja aga suisa Egiptusest. (Alar Truu)

Õhk sai otsa

Kui Tommy lõpuks lavale tuli, tõusis Rock Café lae poole sadu mobiiltelefone, sest peagu iga kontserdikülastaja tahtis selle hetke peale oma mälu ka sotsiaalmeediasse salvestada. Tommy oli laval üksi, taustal jooksid T-kujulisel ekraanil videod ja sellest piisas – oma energiaga ajas ta majatäie rahvast nii hulluks, et kogu Rock Café sõna otseses mõttes rappus. Publik varieerus tikk-kontsadel ja miniseelikutes üles löödud tšikkidest kolme triibuga Adidase dresse kandvate õllekõhuga meesteni. Kõik aga hüppasid ja möllasid kaasa, nii et õhku hingamiseks ei olnud juba siis, kui kontsert oli vaid kolm minutit käinud. Cash vahetas vahepeal riideid, sest ilmselgelt oli ruumis liiga kuum. Fännidki ei peljanud särke seljast visata ja neid lava ees lehvitada.