Cool D ja Kaarel Kose rääkisid "Seitsmestes uudistes", et suurt filosoofiat loo "Mingi kukk on mu BMW-s" taga ei ole ning BMWd lihtsalt meeldivad neile. Videoga seisavad nad kukkede õiguste eest, naljatavad mehed.

Video muudab eriliseks, et mehed kaasasid ka ühe Eesti kuulsama inimese: Kalvi-Kalle, kelle tegemistele "Prooviabielus" mitukümmend tuhat inimest kaasa elas. Mehed rääkisid "Seitsmestele uudistele", et noortalunik kutsuti videosse, sest ta lihtsalt sobis sinna. "Ta on populaarne ja liigub igal pool ringi," lausub Cool D, lisades, et laulus ta kaasa ei tee, vaid ainult näitleb videos.

"Ta jagas oma hollywoodlikku sära meie tagasihoidlikule videole. Samuti tahtsime me temaga tuttavaks saada," räägib Kose.

Kahjuks videoesitlusel Kalvi-Kallet rahvas näha ei saanud. "Ju ta pole veel jõudnud, ta on väga hõivatud inimene praegu," selgitas Genka lavalt.