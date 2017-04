Iga laulu järel võtab Ivo Linna aega, et publikuga suhelda. "Täna laulan üht laulu esimest korda, mul on sõnadki laval kaasas," teatab laulja. Esitusele tuleb The Beatlesi laul "Something".

Rahvast on reede hilisõhtul kontserdisaalis täpselt parasjagu – ei mingit trügimist ega üksteisel seljas elamist. Umbes kahekümnendates eluaastates naine tantsib ennastunustavalt tantsuplatsil. Tema silmad on suletud ja ümberringi toimuvat ta ei jälgi. Malbe naeratus näol, keerutab ta end muusika rütmis. "Ei, aeg ei peatu, ei-ei!" lõõritab vanameister Ivo Linna endale omasel madalal häälel kõigile tuttavaid ridu.

Sinatra läbi aegade lemmik lembelugu olevat see põhjusel, et pala jooksul ei öelda kordagi välja saatuslikku sõnatriot I love you. "Olen ka kunagi elanud paar aastat Tartus ja siis ma olin kogu aeg armunud!" lausub Linna.

Öelduga teenib ta rahvalt tugeva aplausi.

ÕNNELIK PAAR: Ka Brigita Murutar nautis koos oma kihlatu Paul Neitsoviga kontserti (Aldo Luud)

Igavesti noor hing

Saali kõige tagumises otsas seisavad kaks viiekümnendates eluaastates sõbrannat. Nad hoiavad teineteisel käe alt kinni ja laulavad igal laulul kaasa. Nende nägudest on näha, et kuuldud muusika teeb neid õnnelikuks. Kui Ivo Linna oli hetk tagasi laulnud, et aeg ei peatu, siis sõbrannade nägudest on näha, et sel hetkel oleks võinud aeg korraks peatuda küll.

Nii publik kui ka vanameister olid nostalgilises meeleolus. "Tartu linn oli tudengiajal teistmoodi. Oli kummaline aeg. Ei teadnud, mis minust saab – kas eesti keele õpetaja, ajakirjanik või see, kes ma praegu olen. Aasta oli siis kuuskümmend viis," sõnab Linna. Samanimeline laul tuleb ka esitamisele.

"Ma ei käi üldse tihti väljas, ehk kord poole aasta jooksul," sõnab kontserdikülastaja Merle Õhtulehele.